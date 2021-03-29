Мадуро предложил венесуэльскую нефть в обмен на вакцины от коронавируса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил использовать поставки нефти для расчетов с государствами, производящими вакцины от коронавируса. Глава государства заявил об этом в ходе выступления, транслировавшегося на канале VTV.
«Сегодня я одобрил отправку нефти в обмен на вакцины. У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, клиенты, покупающие нефть, и мы могли бы направить часть произведенной нефти для закупки необходимых вакцин», — цитирует Мадуро «Свободная пресса».
Как отметил президент, страна предпринимает все необходимые меры для разморозки государственных счетов в других странах, заблокированных из-за санкций. Эти средства будут направлены на оплату поставок вакцин в рамках механизма COVAX, отмечает РЕН ТВ.
Еще одним способом обеспечения препаратами от COVID-19 Мадуро назвал схему нефтяных платежей, подчеркнув, что республика к ней готова, сообщает телеканал «360».
Сейчас Венесуэла получает вакцины против коронавируса из России и Китая, отмечает RT.
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