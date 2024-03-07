Глава МИД Нигерии: Страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в Нигерии совещательная демократическая система.

«Таким образом, до принятия таких мер, как правило, осуществляется активное взаимодействие с различными заинтересованными группами и различными внутренними органами», — подчеркнул Туггар.

Глава МИД Нигерии отметил важность присутствия вице-президента Кашима Шеттима на последнем саммите БРИКС. Туггар добавил, что республика очень заинтересована во вступлении в объединение и ждет этого «с нетерпением».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в ближайшее время присоединится к БРИКС, напоминает телеканал «360».

