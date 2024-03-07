Глава МИД Нигерии: Страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС

Нигерия планирует подать заявление на вступление в БРИКС после проведения необходимых мероприятий внутри страны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Юсуф Туггар в интервью РИА Новости.

Reuters: Саудовская Аравия еще не приняла решение о вступлении в БРИКС

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в Нигерии совещательная демократическая система.

«Таким образом, до принятия таких мер, как правило, осуществляется активное взаимодействие с различными заинтересованными группами и различными внутренними органами», — подчеркнул Туггар.

Глава МИД Нигерии отметил важность присутствия вице-президента Кашима Шеттима на последнем саммите БРИКС. Туггар добавил, что республика очень заинтересована во вступлении в объединение и ждет этого «с нетерпением».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в ближайшее время присоединится к БРИКС, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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