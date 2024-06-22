Мадуро обвинил двух оппозиционеров в подготовке госпереворота в Венесуэле
Кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес планируют организовать беспорядки и государственный переворот после голосования на выборах президента страны, которые состоятся в июле. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро, пишет РИА Новости.
Ранее восемь из десяти кандидатов на пост главы государства, в том числе сам Мадуро, подписали соглашение, предусматривающее отказ от насилия как политического инструмента и признание официальных итогов президентских выборов. В церемонии не участвовали Гонсалес и Маркес.
Как отметил Мадуро, соглашение не подписали «две марионетки олигархии».
«Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот», — считает президент.
Ранее Мадуро заявлял о существовании тайных военных баз Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории спорного региона Эссекибо, временно находящегося под управлением Гайаны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мадуро обвинил двух оппозиционеров в подготовке госпереворота в Венесуэле
- Мать футболиста Пеле умерла в 101 год
- ВМС Британии сообщили о нападении неизвестных на судно рядом с Аденом
- Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
- Олимпийского чемпиона из США Робертса дисквалифицировали на восемь лет за допинг
- Умер участник ансамбля «Сябры» Николай Сацура
- В Сирии дроны США Reaper опасно сблизились с российским Су-35
- СМИ: Планировавший теракты в России житель Бреста предстанет перед судом
- Атака ВСУ на вторую подстанцию не оказала влияния на безопасность ЗАЭС
- СМИ: Скрипали отказались участвовать в расследовании отравления в Британии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru