Мадуро обвинил двух оппозиционеров в подготовке госпереворота в Венесуэле

Кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес планируют организовать беспорядки и государственный переворот после голосования на выборах президента страны, которые состоятся в июле. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро, пишет РИА Новости.

Ранее восемь из десяти кандидатов на пост главы государства, в том числе сам Мадуро, подписали соглашение, предусматривающее отказ от насилия как политического инструмента и признание официальных итогов президентских выборов. В церемонии не участвовали Гонсалес и Маркес.

Как отметил Мадуро, соглашение не подписали «две марионетки олигархии».

«Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот», — считает президент.

Ранее Мадуро заявлял о существовании тайных военных баз Южного командования армии США и лагерей ЦРУ на территории спорного региона Эссекибо, временно находящегося под управлением Гайаны.

