Мадуро надеется встретиться с Путиным во время посещения России

Напомним, на парламентских выборах в Венесуэле коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет поддержвающая президента страны Николаса Мадуро Единая социалистическая партия Венесуэлы, набрала 67,7% голосов. Такие данные огласил Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы.

Явка на выборах составила 31%. НИС даже продлил время голосования на час. Оппозиция уже заявила, что явка не превысила 20%.

