Мадуро надеется встретиться с Путиным во время посещения России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда в апреле-июне посетит Россию, передает РИА Новости.
Об этом политик сообщил на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах. Мадуро выразил уверенность, что члены новой Национальной ассамблеи также вскоре посетят Москву.
Напомним, на парламентских выборах в Венесуэле коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет поддержвающая президента страны Николаса Мадуро Единая социалистическая партия Венесуэлы, набрала 67,7% голосов. Такие данные огласил Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы.
Явка на выборах составила 31%. НИС даже продлил время голосования на час. Оппозиция уже заявила, что явка не превысила 20%.
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