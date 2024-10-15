Мадуро: Маск потратил $1 млрд на попытку госпереворота в Венесуэле

Американский бизнесмен Илон Маск вложил не менее $1 млрд в финансирование попытки государственного переворота в Венесуэле после июльских президентских выборов, считает президент республики Николас Мадуро. Об этом он заявил в программе «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television.

«Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса не менее $1 млрд», — считает политик.

По словам Мадуро, после выборов ультраправая оппозиция пыталась дестабилизировать ситуацию в республике. Президент отметил, что за попыткой переворота стояло правительство США. Как указал Мадуро, средства Маска распределялись одним из лидеров оппозиции Марией Кориной Мачадо, по словам президента, она финансировала террористические группировки.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что «Маск потерпел поражение», и в стране одержали верх «законы, правда, государственность, порядок и мир».

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля, по официальным данным, Мадуро получил 51,2% голосов. Оппозиция и ряд стран, в том числе США, отказались признать победу политика, напоминает 360.ru.

