Вассерман: Дело Навального не пахнет боевыми ядами
Канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в клинику к Алексею Навальному посмотреть на «чудо», заявил публицист в эфире НСН.
На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель навестила Алексея Навального в берлинской клинике. Российский МИД отметил, что такой визит политизировал дело оппозиционера.
Публицист Анатолий Вассерман в эфире НСН заверил, что настоящими боевыми ядами ни в случае со Скрипалями, ни в случае с Навальным дело не пахнет.
«Я Меркель понимаю, надо же посмотреть на такое «чудо». О человеке рассказывают, что его отравили боевым ядом, рассчитанным на немедленное уничтожение тысяч человек, а он выжил и даже выздоровел. Правда, могу заверить, что настоящими боевыми ядами ни в случае со Скрипалями, ни в случае с Навальным дело не пахнет», – сказал он.
Тем временем, немецкий политолог Александр Рар в эксклюзивном интервью НСН отметил, что Меркель достаточно осторожно провела этот личный визит у койки Навального, так как она не хочет до конца портить отношения с Россией.
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