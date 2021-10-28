Львова-Белова прокомментировала свое назначение на пост детского омбудсмена
Сенатор Мария Львова-Белова сообщила, что восприняла предложение главы государства Владимира Путина стать новым уполномоченным при президенте России по правам ребенка не как карьерный рост, а как новые возможности помогать детям, сообщают «Известия».
Она назвала это «огромной ответственностью». «И я воспринимаю предложение президента не как карьерный рост, а как новые возможности помогать тем, кто в этом нуждается больше всех — нашим детям», — отметила Львова-Белова.
Семейное сообщество довольно тем, что новым Уполномоченным по правам ребенка в России назначена сенатор Мария Львова-Белова, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Павел Пожигайло.
Мария Львова-Белова с 2020 года является членом Совета Федерации от Пензенской области. В Совфеде она отвечала за взаимодействие с детским омбудсменом.
Львова-Белова также является председателем общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест» и руководителем центров для инвалидов «Квартал Луи» и «Дом Вероники». Новый омбудсмен замужем, у нее пятеро своих детей и четверо приемных. Она является опекуном 13 детей, имеющих инвалидность, отмечает «Интерфакс».
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