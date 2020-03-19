Лукьянов: Обнуление сроков Путина Совету Европы не по зубам
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России в эфире НСН объяснил, какие последствия будет иметь петиция о проверке Советом Европы поправок к Конституции России, собравшая более 100 тыс. подписей.
Более 107 тысяч человек подписали петицию в Совет Европы (СЕ) о проверке конституционной реформы в России на соответствие демократическим и правовым стандартам Совета Европы.
Петиция была размещена на сайте change.org 11 марта, ее инициаторами выступили более 120 общественных деятелей, ученых, журналистов и правозащитников, среди которых сопредседатели Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев и Вячеслав Бахмин, директор Левада-Центра Лев Гудков, участник Конституционного совещания 1993 года Георгий Сатаров, оппозиционные политики Михаил Касьянов и Владимир Рыжков.
В своем обращении инициаторы петиции просят Венецианскую комиссию СЕ, которая уполномочена проводить экспертизу законопроектов и законов стран-членов Совета Европы, проверить поправки к Конституции России на соответствие демократическим и правовым стандартам Совета Европы.
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил в эфире НСН мнение, что никаких правовых последствий у этого обращения не будет.
«Совет Европы к петициям никак не относится. Совет Европы может отреагировать, если государство-член СЕ официально предложит на экспертизу тот или иной свой документ. Тогда Венецианская комиссия его рассматривает. У меня большие сомнения, что Российская Федерация будет обращаться в Венецианскую комиссию за экспертизой своих конституционных изменений. Во-первых, это суверенное право каждой страны. Во-вторых, отдельно в своем послании президент Путин сказал, что должна быть зафиксирована норма о приоритете национального законодательства над международным», - объяснил он.
Эксперт указал, что решение Венецианской комиссии – это всего лишь экспертная оценка.
«Как правило, в Венецианскую комиссию обращались постсоветские страны в 1990-2000-е годы, когда там были всякие потрясения и законодательные изменения. Они запрашивали экспертизу, и потом все это активно использовалось во внутриполитической борьбе. Для стран, которые зависят от Совета Европы, а точнее, от международных организаций, в плане экономической помощи или еще как-то, это важно. Если не зависит, то ничего не будет, даже если случится какой-то негативный резонанс, как мы это видели в недавней истории с Советом Европы. Кончилось тем, что Совет Европы пошел на довольно серьезные уступки. Для него присутствие России было очень важным. Они поняли, что без России эта организация в значительной мере теряет смысл. А если мы от них независим, а скорее, они заинтересованы, то всерьез никто раздувать эту тему не будет», - напомнил собеседник НСН.
К тому же сейчас европейцам совсем не до российских конституционных коллизий. «Измениться что-то может в Европейском союзе, который этот кризис (пандемии коронавируса - НСН) переживает очень тяжело, этот кризис для него близок к фатальному. Европейцам сейчас не до российских законодательных новаций», - заключил Лукьянов.
Напомним, 16 марта Конституционный суд РФ вынес заключение, что поправки к Конституции не нарушают Основной закон России.
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