Лукьянов: Обнуление сроков Путина Совету Европы не по зубам

Более 107 тысяч человек подписали петицию в Совет Европы (СЕ) о проверке конституционной реформы в России на соответствие демократическим и правовым стандартам Совета Европы.

Петиция была размещена на сайте change.org 11 марта, ее инициаторами выступили более 120 общественных деятелей, ученых, журналистов и правозащитников, среди которых сопредседатели Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев и Вячеслав Бахмин, директор Левада-Центра Лев Гудков, участник Конституционного совещания 1993 года Георгий Сатаров, оппозиционные политики Михаил Касьянов и Владимир Рыжков.

В своем обращении инициаторы петиции просят Венецианскую комиссию СЕ, которая уполномочена проводить экспертизу законопроектов и законов стран-членов Совета Европы, проверить поправки к Конституции России на соответствие демократическим и правовым стандартам Совета Европы.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил в эфире НСН мнение, что никаких правовых последствий у этого обращения не будет.

«Совет Европы к петициям никак не относится. Совет Европы может отреагировать, если государство-член СЕ официально предложит на экспертизу тот или иной свой документ. Тогда Венецианская комиссия его рассматривает. У меня большие сомнения, что Российская Федерация будет обращаться в Венецианскую комиссию за экспертизой своих конституционных изменений. Во-первых, это суверенное право каждой страны. Во-вторых, отдельно в своем послании президент Путин сказал, что должна быть зафиксирована норма о приоритете национального законодательства над международным», - объяснил он.

Эксперт указал, что решение Венецианской комиссии – это всего лишь экспертная оценка.