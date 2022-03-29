Люксембург заморозил российские активы на сумму 2,5 млрд евро

Люксембург заморозил российские активы на сумму 2,5 млрд евро в рамках санкций из-за российской военной операции на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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В Минфине страны отметили, что Люксембург введет против РФ уже введенные санкции Евросоюзом.

Военная операция РФ на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против России
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