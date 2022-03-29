Путин и Макрон обсудили переход ЕС на оплату российского газа рублями
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил переход Евросоюза на оплату российского газа рублями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По данным агентства Reuters, Макрон заявил Путину о невозможности выполнения данного требования.
Также одной из главных тем разговора стал гуманитарный вопрос на территории Украины. В частности, обсуждалась эвакуация мирных граждан и неотложная гуманитарная помощь населению.
Во вторник в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, который стал самым результативным за все время их проведения.
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