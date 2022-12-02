Лукашевич призвал ОБСЕ отказаться от дискриминации России

ОБСЕ следует отказаться от дискриминационного отношения к России и другим государствам «к востоку от Вены». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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«Здесь нет "мальчиков для битья", нет места поучительству и менторству. Будем реанимировать культуру взаимоуважительного профессионального диалога», - приводит РИА Новости его слова.

Лукашевич отметил, что в будущем в рамках ОБСЕ «важно подтвердить готовность безоговорочно выполнить взятое на себя обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ превращается в маргинальную организацию, а Польша как нынешний председатель выкапывает ей могилу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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