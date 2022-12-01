Боррель: в ОБСЕ будет представлен план о создании международного спецтрибунала по Украине

План Еврокомиссии о создании международного спецтрибунала по Украине будет представлен на заседании глав МИД стран-участниц ОБСЕ. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Заседание глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ проходит сегодня, 1 декабря, в городе Лодзь в Польше.

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«Я представлю совместное предложение верховного представителя по внешней политике и безопасности и Еврокомиссии по оказанию содействия работе Международного уголовного суда, который уже многое делает для поддержки генпрокурора Украины, а также для поддержки предложения о создании специального трибунала, посвященного этому вопросу — военным преступлениям на Украине»,— приводит слова Борреля его пресс-служба.

Боррель также добавил, что предложение сначала должны согласовать внутри ЕС. Кроме этого, по его словам, для запуска спецтрибунала предложение должно получить более сильную поддержку в ООН со стороны большего числа стран-членов.

Ранее власти Франции объявили, что началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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