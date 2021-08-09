Великобритания вводит новые торговые санкции против Белоруссии

Великобритания вводит новый пакет санкций в отношении правительства Белоруссии в связи с «нарушением прав человека и подавлением демократии» в республике. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте британского правительства.

В частности, Лондон введет ограничения в отношении «калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения». Действия британских властей направлены на «сокращение объема доходов, поступающих режиму [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», а также ограничение доступа белорусских властей к товарам, «которые могут привести к репрессиям» в отношении граждан.

Как отметил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, санкции демонстрируют нежелание Лондона терпеть «действия, предпринимаемые Лукашенко после сфальсифицированных выборов».

Ранее в понедельник Лукашенко предостерег западные страны от введения новых санкций против Белоруссии. Глава республики подчеркнул, что ограничения могут иметь негативные последствия для всех, пишет «Свободная пресса».

