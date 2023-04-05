Лукашенко заявил о реализации 28 программ Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве рассказал о реализации программ Союзного государства, передает РИА Новости.
Белорусский лидер уточнил, что 28 программ реализованы на 80%. Речь идет об углублении экономической интеграции двух стран, отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии 5 апреля прибыл в российскую столицу с очередным рабочим визитом. Лидеры обсуждают двусторонние отношения и международные вопросы.
Лукашенко ранее заявил, что в Белоруссии разместят стратегические российские ядерные силы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Старовойт: приграничный поселок в Курской области остался без света из-за обстрела ВСУ
- Советник Пушилина оценил план Киева по захвату Крыма
- Белый дом: США не видят свидетельств поставок Китаем оружия для России
- В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ
- Глава Чечни Кадыров поблагодарил мэра Москвы Собянина за решение вопроса с мечетью
- Власти отменили Парад Победы в Белгороде
- Задержанный в Брянской области украинский пилот заявил, что выполнял задание за деньги
- Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
- СМИ: в Киеве обсуждают создание единого государства с Польшей
- Спикер палаты представителей США встретился с главой Тайваня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru