Лукашенко заявил о реализации 28 программ Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве рассказал о реализации программ Союзного государства, передает РИА Новости.

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Белорусский лидер уточнил, что 28 программ реализованы на 80%. Речь идет об углублении экономической интеграции двух стран, отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии 5 апреля прибыл в российскую столицу с очередным рабочим визитом. Лидеры обсуждают двусторонние отношения и международные вопросы.

Лукашенко ранее заявил, что в Белоруссии разместят стратегические российские ядерные силы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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