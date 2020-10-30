Лукашенко заявил о появлении в Белоруссии «групп с признаками террористических»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о появлении в республике организованных преступных групп с признаками террористических, передаёт агентство БЕЛТА.

На встрече с коллективом МВД республики белорусский лидер подчеркнул, что, обеспечивая безопасность на фоне акций протеста, силовой блок должен помнить и о других своих задачах. Лукашенко указал на проблему появления преступных группировок, а также отметил важность борьбы с ними.

По словам Лукашенко, в связи с этим недопустимо «проявление самоуспокоенности и инертности», так как в дальнейшем возникнут новые проблемы и снизится эффективность работы МВД республики.

Кроме того, белорусский президент отметил важную роль милиции и пообещал, что его поддержка органам внутренних дел «останется очень высокой», отмечает RT.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал мнение об угасании его политической карьеры, заявив, что «президент никогда не бежал и бежать не собирается».

