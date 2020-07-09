Лукашенко заявил о небывалом давлении на Белоруссию

По данным агентства, белорусский президент заявил об этом в ходе встречи с журналистами в Минске.

Так, Лукашенко заявил, что страна переживает сразу ряд «пандемий». Помимо коронавируса, он назвал углеводородную, экономическую и информационную «пандемии». По его словам, все это связалось и наложилось на главное политическое событие в стране - президентские выборы, назначенные на 9 августа.

Президент также подчеркнул, что выступает против радикальных реформ и возвращения к конституции 1994 года, что предлагают ряд его оппонентов. По его словам, это недопустимо, когда речь идет о переменах.





