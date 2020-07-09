Лукашенко заявил о небывалом давлении на Белоруссию

Александр Лукашенко заявил, что на Белоруссию оказывается небывалое давление за всю историю развития страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко пришел на интервью без обуви

По данным агентства, белорусский президент заявил об этом в ходе встречи с журналистами в Минске.

Так, Лукашенко заявил, что страна переживает сразу ряд «пандемий». Помимо коронавируса, он назвал углеводородную, экономическую и информационную «пандемии». По его словам, все это связалось и наложилось на главное политическое событие в стране - президентские выборы, назначенные на 9 августа.

Президент также подчеркнул, что выступает против радикальных реформ и возвращения к конституции 1994 года, что предлагают ряд его оппонентов. По его словам, это недопустимо, когда речь идет о переменах.


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко
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