Лукашенко пришел на интервью без обуви
7 июля 202000:59
Белорусский президент пришел на интервью без обуви, в носках. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, видео распространил телеканал «Беларусь 1».
«Уважаю уборщиц, босиком хожу», - приводит агентство слова белорусского президента. Об этом он заявил, выходя к журналистам из лифта.
Ранее НСН сообщала, что президент Белоруссии Лукашенко попросил человеческого отношения от России и сообщил, что белорусы не желают, чтобы ими «понукали с запада».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru