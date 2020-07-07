Лукашенко пришел на интервью без обуви

Белорусский президент пришел на интервью без обуви, в носках. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, видео распространил телеканал «Беларусь 1».

«Уважаю уборщиц, босиком хожу», - приводит агентство слова белорусского президента. Об этом он заявил, выходя к журналистам из лифта.

Ранее НСН сообщала, что президент Белоруссии Лукашенко попросил человеческого отношения от России и сообщил, что белорусы не желают, чтобы ими «понукали с запада».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ЛукашенкоБелоруссия
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