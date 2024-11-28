Лукашенко заявил о «натофикации» Европы и мира

«Натофикация» происходит в Европе и мире в целом, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане, передает БЕЛТА.

По словам политика, из года в год обстановка в мире ухудшается, «мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы». Лукашенко отметил, что кому-то выгодна подмена норм и принципов международного права некими субъективными, ситуативно изменяемыми правилами и инструментами.

«На этом фоне стремительно набирает обороты гонка вооружений. Продолжает милитаризироваться Восточноевропейский регион, особенно - Польша. Идет натофикация Европы и мира в целом», — подчеркнул белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия может применить наиболее опасное оружие, имеющееся в арсенале российской армии, в случае отправки войск НАТО на Украину.

