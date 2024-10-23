Лукашенко: Россия применит самое опасное оружие, если НАТО отправит войска на Украину

Политик добавил, что Москве необходимы гарантии, что в случае установления перемирия Запад не будет перевооружать ВСУ и поставлять Киеву боеприпасы. По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин опасается такого развития событий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отправка на Украину западных войск приведет к столкновению ядерных стран. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

