Лукашенко: Россия применит самое опасное оружие, если НАТО отправит войска на Украину

В случае отправки Североатлантическим альянсом своих войск на Украину Россия может применить наиболее опасное оружие, имеющееся в арсенале российской армии. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает «БелТа».

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Политик добавил, что Москве необходимы гарантии, что в случае установления перемирия Запад не будет перевооружать ВСУ и поставлять Киеву боеприпасы. По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин опасается такого развития событий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отправка на Украину западных войск приведет к столкновению ядерных стран. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:УкраинаРоссийская АрмияНАТОАлександр Лукашенко

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