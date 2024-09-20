Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной так же, как и с ДНР

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной по тому же принципу, что и с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Его слова приводит БелТА.

Он отметил, что Белоруссия «никого не обижает» и открыта к сотрудничеству с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР. Об этом он рассказал на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.