Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной так же, как и с ДНР

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной по тому же принципу, что и с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Его слова приводит БелТА.

Он отметил, что Белоруссия «никого не обижает» и открыта к сотрудничеству с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР. Об этом он рассказал на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

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Лукашенко рассказал, что в Белоруссию приезжают дети из ДНР на отдых и лечение, однако страна уже получила обвинение в «воровстве» детей.

«Ну так я предложил и Украине, и aмериканцам: пожалуйста, приезжайте, найдите хоть одного уворoванного ребенка. Это не наши принципы", - сказал он.

Он подчеркнул, что Белоруссия – миролюбивая страна, и сотрудничая с ДНР, всегда соблюдает международные нормы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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