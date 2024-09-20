Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной так же, как и с ДНР
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной по тому же принципу, что и с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Его слова приводит БелТА.
Он отметил, что Белоруссия «никого не обижает» и открыта к сотрудничеству с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР. Об этом он рассказал на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Лукашенко рассказал, что в Белоруссию приезжают дети из ДНР на отдых и лечение, однако страна уже получила обвинение в «воровстве» детей.
«Ну так я предложил и Украине, и aмериканцам: пожалуйста, приезжайте, найдите хоть одного уворoванного ребенка. Это не наши принципы", - сказал он.
Он подчеркнул, что Белоруссия – миролюбивая страна, и сотрудничая с ДНР, всегда соблюдает международные нормы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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