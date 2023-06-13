Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в ответ на агрессию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без колебаний примет решение о применении тактического ядерного оружия в ответ на агрессию против республики, сообщает БелТА.

Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля

По его словам, ответ «будет незамедлительным».

«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия... Но никакого колебания не будет», — заключил белорусский лидер.

Он также добавил, что «вряд ли кому-то захочется воевать со страной», у которой есть ядерное оружие.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия было его просьбой к Москве, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БелоруссияЯдерное ОружиеАлександр Лукашенко

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