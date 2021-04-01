Лукашенко распорядился создать белорусскую вакцину от COVID к 2023 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании в республике собственной вакцины против коронавируса, сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, белорусский Минздрав и Национальная академия наук должны выполнить комплекс мероприятий по созданию соответствующего препарата в 2021-2023 годах.

Кроме того, распоряжение Лукашенко определяет исполнителей работ по созданию вакцины, а также основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

В документе также предусмотрено соответствующее оснащение всех научных организаций и реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН.

Ранее Лукашенко заявил, что создание белорусской вакцины от COVID-19 является делом чести белорусского Минздрава и Национальной академии наук, сообщает RT. Глава государства потребовал, чтобы это была лучший препарат от коронавируса.

