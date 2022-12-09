Лукашенко заявил, что Запад хотел начать войну в Донбассе ещё в 2020 году

В интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 24» он рассказал, что произойти это должно было «после мятежа 2020 года в Беларуси».

«Если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса. Причиной должно послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 году. Россия сработала на упреждение», - сказал белорусский лидер .

Ранее Лукашенко заявил, что несколько зенитных и ракетных дивизионов ВСУ готовились нанести удар по находившимся на территории Белоруссии российским войскам, сообщает RT.

