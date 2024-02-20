Лукашенко заявил, что США готовят провокации против жителей Польши

Американская и польская разведки готовят провокации против гражданского населения Польши. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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В ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности он указал, что в ней планируют обвинить Москву и Минск.

«Ещё одна оперативная информация. Дословно цитирую: «польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь», - сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия является «дополнительным фактором сдерживания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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