Лукашенко заявил, что США готовят провокации против жителей Польши
Американская и польская разведки готовят провокации против гражданского населения Польши. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности он указал, что в ней планируют обвинить Москву и Минск.
«Ещё одна оперативная информация. Дословно цитирую: «польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь», - сказал Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявил, что размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия является «дополнительным фактором сдерживания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru