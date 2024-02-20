Лукашенко поставил задачу преобразовать армию в 2024 году

Глава государства во вторник проводит совещание с руководством органов системы обеспечения нацбезопасности.

«Задача министерству обороны на предстоящий год: качественное преобразование армии и совершенствование системы обороны страны», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал уделить приоритетное внимание боевой подготовке воинских частей и подразделений. Лукашенко подчеркнул, что текущий год объявлен в вооруженных силах Годом полевой выучки.

Ранее Александр Лукашенко поблагодарил Россию за размещение ядерного оружия в республике и поставки комплексов «Искандер», напоминает «Свободная пресса».

