Лукашенко поставил задачу преобразовать армию в 2024 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Министерству обороны республики преобразовать армию и совершенствовать систему обороны. Об этом сообщает БЕЛТА.
Глава государства во вторник проводит совещание с руководством органов системы обеспечения нацбезопасности.
«Задача министерству обороны на предстоящий год: качественное преобразование армии и совершенствование системы обороны страны», — подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии призвал уделить приоритетное внимание боевой подготовке воинских частей и подразделений. Лукашенко подчеркнул, что текущий год объявлен в вооруженных силах Годом полевой выучки.
Ранее Александр Лукашенко поблагодарил Россию за размещение ядерного оружия в республике и поставки комплексов «Искандер», напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru