Лукашенко поставил задачу преобразовать армию в 2024 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Министерству обороны республики преобразовать армию и совершенствовать систему обороны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал о последствиях появления ядерного оружия в Белоруссии

Глава государства во вторник проводит совещание с руководством органов системы обеспечения нацбезопасности.

«Задача министерству обороны на предстоящий год: качественное преобразование армии и совершенствование системы обороны страны», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал уделить приоритетное внимание боевой подготовке воинских частей и подразделений. Лукашенко подчеркнул, что текущий год объявлен в вооруженных силах Годом полевой выучки.

Ранее Александр Лукашенко поблагодарил Россию за размещение ядерного оружия в республике и поставки комплексов «Искандер», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АрмияБелоруссияАлександр Лукашенко

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