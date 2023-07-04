Лукашенко заявил, что ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности
Из-за углубляющегося кризиса международных отношений все более актуальными для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) становятся вопросы безопасности в регионе, а не вопросы экономики. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.
На саммите ШОС в формате видеоконференции Лукашенко отметил, что прежняя система безопасности не была идеальной. Однако, указал президент, она предполагала механизмы «сдержек и противовесов», а также обязательность исполнения норм международного права.
Ранее, 4 июля, президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в организацию. Он отметил, что членство республики позитивно скажется на деятельности ШОС, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru