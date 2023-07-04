Лукашенко заявил, что ШОС приходится все больше фокусироваться на безопасности

На саммите ШОС в формате видеоконференции Лукашенко отметил, что прежняя система безопасности не была идеальной. Однако, указал президент, она предполагала механизмы «сдержек и противовесов», а также обязательность исполнения норм международного права.

Ранее, 4 июля, президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в организацию. Он отметил, что членство республики позитивно скажется на деятельности ШОС, сообщает «Радиоточка НСН».

