Лукашенко заявил, что Россия не намерена нападать на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу нужен «повод молотить Россию», сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

«Пропаганда, лишенная смысла». В России открестились от плана «вторжения» на Украину

По его словам, именно поэтому на Москву повесили ярлык, что она якобы планирует нападение на Украину.

«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину», - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что и для России, и для Белоруссии неприемлемы планы «натовцев и американцев» в регионе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что для Украины существует «очень серьёзная угроза» со стороны России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:НАТОУкраинаБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
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