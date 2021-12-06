Лукашенко заявил, что Россия не намерена нападать на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу нужен «повод молотить Россию», сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.
По его словам, именно поэтому на Москву повесили ярлык, что она якобы планирует нападение на Украину.
«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину», - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что и для России, и для Белоруссии неприемлемы планы «натовцев и американцев» в регионе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что для Украины существует «очень серьёзная угроза» со стороны России, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- В Кремле рассказали о деталях грядущих переговоров Путина и Байдена
- Объём ФНБ уменьшился в ноябре на 58,7 млрд рублей
- Песков не стал комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма
- В Британии спрогнозировали более смертоносную пандемию
- Лукашенко: Надо уходить от концентрации власти в одних руках
- Биолог: один человек мог стать причиной 90 процентов заражения «дельтой»
- Американские ученые создали жвачку против коронавируса
- В России в 2022 году вступит в силу новый классификатор болезней
- Киркорова могут арестовать за неуплату дорожных штрафов
- Суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста обвиняемому в госизмене Сафронову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru