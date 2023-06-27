Лукашенко заявил, что пытался убедить Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация, развивающаяся в России, в итоге коснулась бы и республики, сообщает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его словам, именно поэтому он долго пытался убедить Евгения Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер», а затем просто предупредил, что готов физически защищать Москву.
«Долго я его убеждал. И в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м мы будем защищать Москву», - рассказал белорусский лидер.
Он пояснил, что если бы эта смута всё же «пошла бы по всей России», для чего были колоссальные предпосылки, то Белоруссия была бы следующей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие и представители силовых ведомств, противостоявшие попытке военного мятежа, остановили гражданскую войну, сообщает RT.
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