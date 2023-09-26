Лукашенко заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что накануне пообщался с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лукашенко, он обсудил с Путиным по телефону проекты производства самолетов и строительства железной дороги в направлении Ленинградской области.
«Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости… Второе, что нас касается, - это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград (Санкт-Петербург. — НСН), чтобы мы большие объемы грузов могли перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир», — указал глава республики.
Белорусский лидер также рассказал о планах встретиться с российским коллегой в Киргизии 15 октября. Главы государств обсудят реализацию совместных проектов,
Путин и Лукашенко 15 сентября провели переговоры в Сочи, обсуждения были посвящены вопросам обороны и безопасности, пишет RT.
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