Лукашенко заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным

По словам Лукашенко, он обсудил с Путиным по телефону проекты производства самолетов и строительства железной дороги в направлении Ленинградской области.

«Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости… Второе, что нас касается, - это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград (Санкт-Петербург. — НСН), чтобы мы большие объемы грузов могли перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир», — указал глава республики.

Белорусский лидер также рассказал о планах встретиться с российским коллегой в Киргизии 15 октября. Главы государств обсудят реализацию совместных проектов,

Путин и Лукашенко 15 сентября провели переговоры в Сочи, обсуждения были посвящены вопросам обороны и безопасности, пишет RT.

