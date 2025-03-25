Лукашенко заявил, что он счастливый президент

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя счастливым президентом. Об этом он заявил во время церемонии своей инаугурации в Минске.

Политик отметил, что рядом с ним находятся единомышленники, настоящие патриоты, искренне любящие республику.

«Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы. Поэтому я счастливый президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить», - подчеркнул глава государства.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что в преддверии инаугурации президент колол дрова и провел хоккейную тренировку.

