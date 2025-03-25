Лукашенко заявил, что он счастливый президент
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя счастливым президентом. Об этом он заявил во время церемонии своей инаугурации в Минске.
Политик отметил, что рядом с ним находятся единомышленники, настоящие патриоты, искренне любящие республику.
«Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы. Поэтому я счастливый президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить», - подчеркнул глава государства.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что в преддверии инаугурации президент колол дрова и провел хоккейную тренировку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru