Лукашенко заявил, что не знает, кто может стать следующим президентом Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знает, кто мог бы стать следующим президентом республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
По его словам, он много размышляет над этим вопросом, однако пока не может найти ответ.
«Я понимаю, что кто-то придёт после меня... я подумал об этом: ну вот а кто? Вы скажете: слушай, посоветуй, кого поддержать в данной ситуации. Честно, я не знаю», — сказал Лукашенко.
Он также добавил, что «президентами не становятся, а рождаются».
Ранее Лукашенко заявил, что гражданам необходимо быть готовыми к его уходу с поста главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru