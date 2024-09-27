Лукашенко заявил, что не знает, кто может стать следующим президентом Белоруссии

По его словам, он много размышляет над этим вопросом, однако пока не может найти ответ.

«Я понимаю, что кто-то придёт после меня... я подумал об этом: ну вот а кто? Вы скажете: слушай, посоветуй, кого поддержать в данной ситуации. Честно, я не знаю», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что «президентами не становятся, а рождаются».

Ранее Лукашенко заявил, что гражданам необходимо быть готовыми к его уходу с поста главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

