Ловушка для «Батьки»

О намерении Александра Лукашенко выдать задержанных россиян, которых Минск считает бойцами частной военной компании Вагнера, России и Украине, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон, которому президент Белоруссии дал интервью. По словам Гордона, «будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину». Об экстрадиции задержанных россиян президента Белоруссии в телефонном разговоре просил Владимир Зеленский: в Киеве считают, что большинство из 33 задержанных принимали участие в боевых действиях на Донбассе и причастны к военным преступлениям. 29 июля в санатории под Минском были задержаны 32 россиянина, еще один — на юге страны. Белорусские власти заявили, что это наемники из ЧВК Вагнера, прибывшие в республику для организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов. По версии МИД России, задержанные – сотрудники ЧОП, летевшие в Стамбул транзитом через Минск.

Для решения вопроса о судьбе задержанных россиян президент Белоруссии поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины: «Сядьте втроем. (…) Примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет». Если же Москва и Киев не откликнутся на это предложение, то, по словам Лукашенко, белорусские власти решат судьбу задержанных сами, «на основании законов и человечности» и без «политизации».

Лукашенко не пойдет на экстрадицию россиян на Украину – уверенность в этом высказал в эфире НСН глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Президент Белоруссии хорошо знает возможные последствия этого шага:

«Если Лукашенко это сделает, то это будет зачеркнутая страница в наших отношениях, и уже поправить ничего будет нельзя. Он это прекрасно понимает и этого не сделает», - пояснил собеседник агентства.

Ситуация с задержанными в Белоруссии россиянами, мягко говоря, «напрягает» общественное мнение России и ее руководство, - указал в эфире НСН директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он не сомневается в том, что на выборах президента Белоруссии победит Лукашенко – сложно проиграть выборы самому себе. Но затем ему придется объяснить причины, по которым он так себя ведет, или события в республике будут развиваться по украинскому сценарию:

«Когда опору на отношения с Россией из-под него выбьют, я не знаю, что с ним будет, но явно, что в Ростов его вряд ли кто-то примет, как Януковича. Я просто не понимаю, зачем Лукашенко все дальше и дальше погружается в эту ловушку?» - заявил г-н Мартынов.

А сам факт интервью белорусского президента украинскому журналисту собеседник НСН назвал «хамством в адрес России».

