Лукашенко заявил, что не держится за власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не держится за власть». Об этом пишет БЕЛТА.
Как отметил Лукашенко в храме на Рождество, он сделает все для того, чтобы «тихо, спокойно» передать власть новому поколению. Глава республики поделился, что надеется «пожить еще при новой власти».
«Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои — не то, что это мой ребенок. Мои дети — вот эти (указывая на детей в храме. — НСН). Я хочу видеть, как они будут жить», — рассказал Лукашенко.
Политик добавил, что это его цель, и он не пытается удержать власть силой.
Ранее Александр Лукашенко решил баллотироваться на новый президентский срок, ЦИК Белоруссии зарегистрировал политика в качестве кандидата в главы государства.
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