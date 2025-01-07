Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «не держится за власть». Об этом пишет БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко в храме на Рождество, он сделает все для того, чтобы «тихо, спокойно» передать власть новому поколению. Глава республики поделился, что надеется «пожить еще при новой власти».

«Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои — не то, что это мой ребенок. Мои дети — вот эти (указывая на детей в храме. — НСН). Я хочу видеть, как они будут жить», — рассказал Лукашенко.

Политик добавил, что это его цель, и он не пытается удержать власть силой.

Ранее Александр Лукашенко решил баллотироваться на новый президентский срок, ЦИК Белоруссии зарегистрировал политика в качестве кандидата в главы государства.

