Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты республики.
По данным комиссии, избиратели собрали за него больше 2,5 млн подписей, при необходимом минимуме 100 тысяч.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Для Лукашенко они станут седьмыми. На выборах в 2020 году он набрал 80,1% голосов, после чего в стране прошла волна массовых протестов.
Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии, так как в республике президентство - это очень тяжёлый вид деятельности, который предусматривает не только какие-то представительские или протокольные функции, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru