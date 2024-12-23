Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии

ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты республики.

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По данным комиссии, избиратели собрали за него больше 2,5 млн подписей, при необходимом минимуме 100 тысяч.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Для Лукашенко они станут седьмыми. На выборах в 2020 году он набрал 80,1% голосов, после чего в стране прошла волна массовых протестов.

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии, так как в республике президентство - это очень тяжёлый вид деятельности, который предусматривает не только какие-то представительские или протокольные функции, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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