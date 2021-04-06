Лукашенко заявил, что Минск не собирается ни с кем воевать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска нет цели воевать с кем бы то ни было. Глава государства призвал МИД не быть пассивными наблюдателями в отношениях с соседями и адекватно реагировать на конфликты, приводит его цитаты официальный сайт президента.
Слова белорусского лидера стали реакцией на дипломатический скандал, случившийся в феврале этого года в Бресте. Там прошло мероприятие по случаю "дня проклятых солдат" с представителями связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций и польского консула. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников. Консулу было предложено покинуть страну.
Лукашенко заявил, что ждет от чиновников конкретные предложения по возвращению к последовательной, проактивной политике с Польшей. «Но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат, и очень сильно», - предостерег президент.
Ранее критик Лукашенко белорусский политолог Дмитрий Болкунец объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему экстренно уехал из России.
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