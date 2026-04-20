Лукашенко: Путин и Трамп большие люди, императоры
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - императоры, считает лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил в интервью RT.
Как отметил политик, он далек от того, чтобы «настроиться на всеобщую любовь».
«Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. Они большие люди, императоры», - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии назвал себя руководителем среднеевропейской страны. По его словам, он не имеет тех же возможностей, что есть у Путина и Трампа. Поэтому Лукашенко выбрал «спокойное отношение к любви», особенно спустя годы на посту президента.
Ранее Александр Лукашенко назвал Дональда Трампа временщиком.
- Лукашенко: Путин и Трамп большие люди, императоры
