Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко 22 апреля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет посвящена развитию сотрудничества между странами, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля подтвердил журналистам, что встреча российского и белорусского лидеров запланирована на 22 апреля, и отметил, что она не связана с посланием Путина Федеральному собранию 21 апреля.
«Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом», - сказал Песков.
Ранее Лукашенко рассказал о планах встретиться в Москве с Путиным. По его словам, это будет «серьёзная встреча по обсуждению тех или иных проблем».
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