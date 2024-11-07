Лукашенко заявил, что ему все равно, кто выиграл выборы в США

По словам белорусского лидера, ему безразлично, кто выиграл выборы в США, так как у него «есть кусок земли», который он «должен обеспечить и защитить».

«Но мне не всё равно, какую политику Америка будет проводить, потому что это треть мировой экономики, а экономика - главное», - цитирует президента Белоруссии его пресс-служба.

Ранее Лукашенко призвал Харрис не плакать из-за проигрыша на выборах, отметив, что США «ещё не созрели» для президента-женщины, сообщает RT.

