Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему «осточертела» должность главы республики. Об этом белорусский лидер заявил во время общения с журналистами в мемориальном комплексе «Хатынь», передает БЕЛТА.
Как отметил Лукашенко, почти 30 лет ему приходится быть «всегда на стреме». Глава государства поделился рассуждениями о том, что мог бы покинуть пост президента, однако нет гарантии, что пришедшие к власти после него смогут удержать власть. В этом случае, считает Лукашенко, новые руководители «начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать».
«Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Думаю, ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну», — подчеркнул глава государства.
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