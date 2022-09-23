Лукашенко ни разу в жизни не ел гамбургеры

Президент Белоруссии признался, что ни разу в жизни не ел гамбургеры. Об этом, как передаёт агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко рассказал во время встречи с журналистами на тему организации уборочной кампании. Белорусский лидер уточнил, что в его семье эти блюда не употребляют.

«Чизбургер или гамбургер… Ни разу. И у меня дома: и младший, и старшие. Они к этому не приучены», — поделился собственным примером Лукашенко.

Говоря о ходе страды и уборочной кампании, президент республики подчеркнул, что с точки зрения питания в Белоруссии есть свои продукты и рекомендовал употреблять те, что растут на родной земле.

Лукашенко: В Белоруссии не будет никакой мобилизации

«Никогда такого не было. Пошевелились - и есть результат. И мы получили хороший урожай», - сказал белорусский лидер. Он также заявил, что в этом году страна может получить более восьми миллиардов долларов только от продажи продовольствия.

Лукашенко уточнил, что в этом году сельхозпроизводители получили небывалый урожай. Теперь главной задачей белорусских аграриев, по словам президента является сохранение выращенной продукции на складах для обеспечения потребностей торговли и экспорта в межсезонье.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ФастфудАлександр Лукашенко
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