Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка

По его словам, спустя многие годы работы президентом он приходит в бешенство, когда видит отсутствие дисциплины и порядка, когда нет системы и присутствует разболтанность.

Во время поездки в Витебскую область Лукашенко подчеркнул, что не является сторонником жёстких ограничений, однако иногда приходится очень жёстко ставить некоторые задачи.

«Поверьте, что информацией я обладаю значительно большей... И не всё могу вам сказать. Поэтому в общем я всегда говорю: делайте свое дело. Второе, экономика - наше спасение. Если у нас будет всё нормально в экономике, нам не страшны никакие войны... Если мы не соберёмся, мы потеряем свою независимость», - заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что в последние месяцы и недели отмечается «определённое хорошее оживление и рост экономики Белоруссии в целом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

