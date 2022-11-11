Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников собраться ради сохранения независимости страны, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
По его словам, спустя многие годы работы президентом он приходит в бешенство, когда видит отсутствие дисциплины и порядка, когда нет системы и присутствует разболтанность.
Во время поездки в Витебскую область Лукашенко подчеркнул, что не является сторонником жёстких ограничений, однако иногда приходится очень жёстко ставить некоторые задачи.
«Поверьте, что информацией я обладаю значительно большей... И не всё могу вам сказать. Поэтому в общем я всегда говорю: делайте свое дело. Второе, экономика - наше спасение. Если у нас будет всё нормально в экономике, нам не страшны никакие войны... Если мы не соберёмся, мы потеряем свою независимость», - заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что в последние месяцы и недели отмечается «определённое хорошее оживление и рост экономики Белоруссии в целом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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