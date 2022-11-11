Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки
11 ноября 202215:22
Через 10-15 лет все деревни в Белоруссии станут агрогородками. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, не будет «старых деревень», которых «было сотни тысяч». Лукашенко отметил, что люди в малых населенных пунктах хотят иметь все удобства и жить комфортно, в хороших домах.
Ранее Александр Лукашенко пообещал сделать Белоруссию «другой» за пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru