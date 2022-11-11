Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки

По его словам, не будет «старых деревень», которых «было сотни тысяч». Лукашенко отметил, что люди в малых населенных пунктах хотят иметь все удобства и жить комфортно, в хороших домах.

Ранее Александр Лукашенко пообещал сделать Белоруссию «другой» за пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

