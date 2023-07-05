Лукашенко заявил, что Белоруссия зеркально отвечает на провокации извне
Минск принимает зеркальные меры на провокации и выпады извне. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Белоруссия сталкивается с провокациями на внешних рубежах и попытками террористической деятельности внутри государства. По словам Лукашенко, в стране адекватно реагируют на такие выпады и продолжают совершенствовать систему безопасности государства.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на приеме по случаю Дня независимости Белоруссии заявил, что Запад пытается собрать против России и Белоруссии нацистскую коалицию. По его словам, в Европе вновь «посеяны зерна» теории расового превосходства и отмены славянской культуры, сообщает «Радиоточка НСН».
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