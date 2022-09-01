Лукашенко заявил, что Белоруссия будет воевать только при нападении на нее
Белоруссия будет воевать только в том случае, если ее безопасность будет поставлена под угрозу. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе открытого урока для всех школ и вузов страны.
По словам Лукашенко, воевать Белоруссия будет только в случае непосредственного нападения на страну.
«Тогда, ребята, готовьтесь все. Я впереди, вы - за мной. Я это не скрываю, но не дай Бог!» - приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявлял, что Минск не стремится воевать на Украине, этот конфликт не нужен белорусам.
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