Мантуров назвал производство гибридных авто приоритетом для развития автопрома РФ
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал одним из стратегических приоритетов для развития автопрома России производство гибридных автомобилей.
Это направление войдет в новый нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и получит господдержку, сообщил РИА Новости Мантуров.
Летом в России было запущено первое производство гибридов: «Мотринвест» поставил на конвейер Evolute i-Space. Возможность производства гибридных автомобилей рассматривает и «АвтоВАЗ».
Ранее в России предложили расширить доступ к станциям для ремонта по ОСАГО, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru