Мантуров назвал производство гибридных авто приоритетом для развития автопрома РФ

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал одним из стратегических приоритетов для развития автопрома России производство гибридных автомобилей.

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Это направление войдет в новый нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и получит господдержку, сообщил РИА Новости Мантуров.

Летом в России было запущено первое производство гибридов: «Мотринвест» поставил на конвейер Evolute i-Space. Возможность производства гибридных автомобилей рассматривает и «АвтоВАЗ».

Ранее в России предложили расширить доступ к станциям для ремонта по ОСАГО, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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