Лукашенко заручился поддержкой России, у Германии запросили доказательства отравления Навального, Путин открыл «Тавриду»

Публичное заявление о готовности поддержать Александра Лукашенко при помощи силовых структур прозвучало от президента России Владимира Путина.

Путин сообщил, что Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии. «Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», - сказал Путин в интервью «России-24». Он пояснил, что решение было принято в соответствии с документами Союзного государства и ОДКБ. На запрос Лукашенко Путин, по его словам, ответил, что «Россия исполнит все свои обязательства».

Недопустимым назвали формирование в России подразделений для использования на территории Белоруссии представители оппозиции в республике. В заявлении Координационного совета белорусской оппозиции выражается «сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси». «Ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси», - напомнили авторы документа.

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