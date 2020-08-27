Лукашенко заручился поддержкой России, у Германии запросили доказательства отравления Навального, Путин открыл «Тавриду»
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Публичное заявление о готовности поддержать Александра Лукашенко при помощи силовых структур прозвучало от президента России Владимира Путина.
Путин сообщил, что Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии. «Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», - сказал Путин в интервью «России-24». Он пояснил, что решение было принято в соответствии с документами Союзного государства и ОДКБ. На запрос Лукашенко Путин, по его словам, ответил, что «Россия исполнит все свои обязательства».
Недопустимым назвали формирование в России подразделений для использования на территории Белоруссии представители оппозиции в республике. В заявлении Координационного совета белорусской оппозиции выражается «сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси». «Ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси», - напомнили авторы документа.
Российская Генпрокуратура запросила у Германии доказательства диагноза об отравлении Алексея Навального.
Как заявил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, российскую сторону интересуют доказательства предварительных диагнозов, изложенных клиникой, а также документов в отношении медицинских данных и исследований как в период транспортировки Алексея Навального из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite. Россия со своей стороны готова предоставить Германии экспертизы и исследования, проведённые после госпитализации Навального, заявил представитель Генпрокуратуры, отметив, что Германия выразила готовность к сотрудничеству. Сама Генпрокуратура, по словам ее представителя, не располагает данными, которые бы указывали на совершенное против Навального преступление.
Владимир Путин открыл автомобильное движение по трассе «Таврида» в Крыму.
Он проехал за рулем автомобиля «Аурус» по одному из участков дороги. «Таврида» стала ключевой магистралью для полуострова, она пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. После поездки Владимир Путин предложил сделать побольше съездов с трассы в сторону моря. В ближайшие четыре года в Крыму будет реконструировано и построено ещё около 200 километров автодорог, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
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