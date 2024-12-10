Лукашенко опроверг «оккупацию» Белоруссии Россией

По его словам, многие кричат о том, что Россия якобы оккупировала Белоруссию, однако подобные заявления не соответствуют действительности.

Лукашенко подчеркнул, что Москва помогает Минску, за что ей спасибо, но при этом у белорусов своё «компактное, самостоятельное государство».

«Мы никого в свою квартиру особо не пускаем. Но, если кто идёт со своей бутылкой, приходите, огурец мы найдём», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии, так как в республике президентство - это очень тяжёлый вид деятельности, который предусматривает не только какие-то представительские или протокольные функции, сообщает RT.