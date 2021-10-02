Лукашенко: Я не собираюсь быть президентом до смерти

«Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете», — подчеркнул Лукашенко.

Глава республики считает, что президент может занимать свой пост «столько, сколько он пожелает и его изберет народ», если он «здоров и может управлять страной». По словам Лукашенко, в Белоруссии сложилась непростая ситуация, и страну должен возглавлять «энергичный, здоровый человек, которого изберет народ, и он будет желать быть президентом».

Однако, как отметил президент, в республике необходим «мир и покой».

«Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом, даже ценой своей жизни», — заключил Лукашенко.

