Лукашенко рассказал о действиях Белоруссии в случае внешней агрессии

Белоруссия пойдет на сближение с Россией в случае внешней агрессии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в беседе с американским телеканалом CNN, отрывок интервью приводит сайт «СБ.Беларусь сегодня».

Лукашенко: при угрозе Белоруссии мы посадим любой самолет в республике

«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства», — заявил белорусский лидер, подчеркнув, что это необходимо «четко понимать».

Лукашенко рассказал, что в Белоруссии нет иностранных баз, за исключением двух российских. Одна из них предназначена «для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей [США] территории», другая — для связи российских военных со своим флотом в Атлантическом океане.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
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