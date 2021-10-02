Лукашенко рассказал о действиях Белоруссии в случае внешней агрессии

«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства», — заявил белорусский лидер, подчеркнув, что это необходимо «четко понимать».

Лукашенко рассказал, что в Белоруссии нет иностранных баз, за исключением двух российских. Одна из них предназначена «для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей [США] территории», другая — для связи российских военных со своим флотом в Атлантическом океане.

