Лукашенко выступит в Совете Федерации РФ
13 марта 202516:22
Президент Белоруссии Александра Лукашенко в рамках визита в РФ выступит в Совете Федерации. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
В рамках встречи со своим белорусским коллегой в Москве он напомнил ему, что выступление запланировано на 14 марта.
«У Вас завтра насыщенный день рабочий», - отметил Путин.
Ранее в Кремле заявили, что по итогам переговоров президентов РФ и Белоруссии в Москве запланировано подписание пакета документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru