Лукашенко выступит в Совете Федерации РФ

Президент Белоруссии Александра Лукашенко в рамках визита в РФ выступит в Совете Федерации. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

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В рамках встречи со своим белорусским коллегой в Москве он напомнил ему, что выступление запланировано на 14 марта.

«У Вас завтра насыщенный день рабочий», - отметил Путин.

Ранее в Кремле заявили, что по итогам переговоров президентов РФ и Белоруссии в Москве запланировано подписание пакета документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Совет Федерации РФРоссияАлександр Лукашенко

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