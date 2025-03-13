Лукашенко выступит в Совете Федерации РФ

Более 300 тысяч электросчетчиков заменят в жилых домах Москвы в этом году

Москвичи завершили голосование за архитектурную концепцию нового цирка

В Зеленограде будут выпускать фотонные интегральные схемы для повышения скорости передачи данных в 50–100 раз

Более 500 тонн продуктов приобрели на ярмарках выходного дня с января

Открылась четвертая Московская неделя моды